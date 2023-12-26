Пополнение ФНБ в 2024 году составит 500 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году составит 500 млрд рублей, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» министр финансов России Антон Силуанов.



По прогнозу министерства, в 2025—2026 годы фонд будет пополняться примерно на 1,8 трлн рублей.

В конце года объем ФНБ планируется в размере 12 трлн рублей, из которых не связанная с проектами ликвидная часть составит порядка 4,7 трлн рублей.

— В этому году мы в бюджете учли использование средств Фонда национального благосостояния на сумму 2,9 трлн рублей, с одной стороны. А с другой стороны, еще и пополнение его на 500 млрд рублей. Так и будет. То есть мы выполним наши планы, пополним его на где-то триллион. Уже пополнили — часть средств уже пришла в декабре, поступила в Фонд национального благосостояния, а за декабрь поступит в начале следующего года, — сказал Силуанов.

По итогам октября объем ФНБ сократился на 107,106 миллиарда рублей. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 3,6 млрд евро, 279,7 млрд китайских юаней, а также 508,2 тонны золота в обезличенной форме и 261,8 млн рублей.

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Маргарита Головатенко