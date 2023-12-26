В России импортозаместили марки поликарбоната для автопрома

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СИБУРа

В Казани освоили производство двух новых марок поликарбоната для изготовления рассеивателей автомобильных фар. Это позволит полностью заместить сырье, ставшее недоступным на отечественном рынке. Об этом сообщает пресс-служба «Казаньоргсинтеза».

Поликарбонатом «Казаньоргсинтеза» уже заинтересовались производители светотехнической продукции для автотранспорта из-за рубежа.



По оценке специалистов, объем рынка специальной марки поликарбоната для производства фар и рассеивателей в РФ в 2024 году составит 2 тыс. тонн, а к 2027 году приблизится к 3 тыс. тонн. Ранее светотехника для локализованных автомобилей на территории России производилась из импортного материала.

«Локализацию поликарбонатов для нужд автопрома РФ можно смело назвать важным шагом в импортозамещении и развитии технологического суверенитета страны», — сообщил Илья Семенов, директор по развитию Группы ОАТ (включающей в себя предприятие «Автосвет»).

При этом сфера применения новых марок поликарбоната не ограничивается только сегментом автомобильных фар. Испытания уже подтвердили, что они могут использоваться при изготовлении средств индивидуальной защиты для лица и глаз, а также при сборке электрических розеток.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СИБУРа

«Вопрос импортозамещения в автопроме стоит пока еще достаточно остро, несмотря на то, что за 2022—2023 годы было сделано немало в этом направлении. Современный автомобиль нельзя производить и тем более нельзя создавать новые современные модели, без таких материалов, как Полиамид 66, ПОМ, ПБТ, СЕБС и ряда специальных марок блоксополимера полипропилена», — сообщил Михаил Кацевман, президент Союза переработчиков пластмасс.