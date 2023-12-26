ТНВ представил прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов к выборам президента России

Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый Век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации по выборам Президента Российской Федерации, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по выборам Президента Российской Федерации на телеканале «Телевидение «Татарстан — Новый Век»:

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ЗА УСЛУГУ (РУБ.), ВКЛ. НДС (20%) Производство агитационных видеоматериалов: — выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке) / заказной фильм / заказная программа 1 мин./1 сек. 50 400 / 840 — видеооткрытка статичная до 15 сек. 13 725 — видеооткрытка динамичная до 15 сек. 21 960 — функциональный видеоролик из материалов Заказчика до 30 сек. 41 850 — функциональный видеоролик с выездом в пределах г. Казани до 30 сек. 53 040 — сложный перемонтаж видеоматериалов 1 мин. 10 980 — простой перемонтаж видеоматериалов (замена звукоряда, перевод на татарский язык) 1 мин. 7 380 — запись готового материала в формате DVD до 15 мин. 5 760 Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 17.02.2024 г. до 00.00 часов 15.03.2024 г.;): — выступление в записи / фильм 1 мин./1 сек. 66 340 / 1 104 — видеоролик по индивидуальному плану (согласно жеребьевке): — с 05.00 до 7.59, с 10.01 до 17.29 1 сек. 700** — с 8.00 до 10.00, с 17.30 до 23.00 1 сек. 900** — с 23.01 до 00.30 1 сек. 300**

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./1 сек. — 55 200 руб. / 920 руб. (НДС не облагается).



*Съемка за пределами г. Казань (коэффициент 1,5)

**Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.

420095, РТ, Казань, ул. Ш. Усманова, 9, АО «ТРК «Новый Век»

Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ

Тел/факс: (843) 570-51-00 (многоканальный).

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по выборам Президента Российской Федерации в радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)»:

Наименование услуги Ед. измерения Стоимость за услугу (руб.), вкл. НДС (20%) Производство агитационных аудиоматериалов: — выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке), заказная программа 1 мин./1 сек. 3 240 / 54 — простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой 1 сек. 315 — сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами 1 сек. 390 — перемонтаж /перевод ролика на тат. или рус. язык 1 работа 815,00 Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 17.02.2024 г. до 00.00 часов 15.03.2024 г.;): выступление в записи / программа 1 мин./1 сек. 3 600 / 60 Аудиоролик по индивидуальному медиаплану (согласно жеребьевке): с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 21:00 до 24:00 (офф-прайм) 1 сек. 150* — с 07:01- до 09:59, с 12:01 до 13:59, с 16:01 до 20:59 (прайм) 1 сек. 200*

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./ 1 сек. — 3 000 руб. / 50 руб. (НДС не облагается).

* Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 минут.



420015, РТ, Казань, ул. Горького, 15, радио «БОЛГАР РАДИОСЫ»,

Коммерческий департамент, отдел продаж радио

тел/факс: (843) 570-50-95 (многоканальный).

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