ТНВ представил прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов к выборам президента России
Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый Век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации по выборам Президента Российской Федерации, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по выборам Президента Российской Федерации на телеканале «Телевидение «Татарстан — Новый Век»:
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ
СТОИМОСТЬ ЗА УСЛУГУ (РУБ.),
ВКЛ. НДС (20%)
Производство агитационных видеоматериалов:
— выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке) / заказной фильм / заказная программа
1 мин./1 сек.
50 400 / 840
— видеооткрытка статичная
до 15 сек.
13 725
— видеооткрытка динамичная
до 15 сек.
21 960
— функциональный видеоролик из материалов Заказчика
до 30 сек.
41 850
— функциональный видеоролик с выездом в пределах
г. Казани
до 30 сек.
53 040
— сложный перемонтаж видеоматериалов
1 мин.
10 980
— простой перемонтаж видеоматериалов (замена звукоряда, перевод на татарский язык)
1 мин.
7 380
— запись готового материала в формате DVD
до 15 мин.
5 760
Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 17.02.2024 г. до 00.00 часов 15.03.2024 г.;):
— выступление в записи / фильм
1 мин./1 сек.
66 340 / 1 104
— видеоролик по индивидуальному плану
(согласно жеребьевке):
— с 05.00 до 7.59, с 10.01 до 17.29
1 сек.
700**
— с 8.00 до 10.00, с 17.30 до 23.00
1 сек.
900**
— с 23.01 до 00.30
1 сек.
300**
Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./1 сек. — 55 200 руб. / 920 руб. (НДС не облагается).
*Съемка за пределами г. Казань (коэффициент 1,5)
**Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.
420095, РТ, Казань, ул. Ш. Усманова, 9, АО «ТРК «Новый Век»
Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ
Тел/факс: (843) 570-51-00 (многоканальный).
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по выборам Президента Российской Федерации в радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)»:
|
Наименование услуги
|
Ед. измерения
|
Стоимость за услугу (руб.),
вкл. НДС (20%)
|
Производство агитационных аудиоматериалов:
|
— выступление кандидата в записи «Гость в студии»
(согласно жеребьевке), заказная программа
|
1 мин./1 сек.
|
3 240 / 54
|
— простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой
|
1 сек.
|
315
|
— сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами
|
1 сек.
|
390
|
— перемонтаж /перевод ролика на тат. или рус. язык
|
1 работа
|
815,00
|
Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 17.02.2024 г. до 00.00 часов 15.03.2024 г.;):
|
выступление в записи / программа
|
1 мин./1 сек.
|
3 600 / 60
|
Аудиоролик по индивидуальному медиаплану
(согласно жеребьевке):
|
с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 21:00 до 24:00 (офф-прайм)
|
1 сек.
|
150*
|
— с 07:01- до 09:59, с 12:01 до 13:59, с 16:01 до 20:59 (прайм)
|
1 сек.
|
200*
Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./ 1 сек. — 3 000 руб. / 50 руб. (НДС не облагается).
* Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 минут.
420015, РТ, Казань, ул. Горького, 15, радио «БОЛГАР РАДИОСЫ»,
Коммерческий департамент, отдел продаж радио
тел/факс: (843) 570-50-95 (многоканальный).
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