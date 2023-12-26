Новости общества

22:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ТНВ представил прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов к выборам президента России

14:50, 26.12.2023

Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый Век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации по выборам Президента Российской Федерации, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по выборам Президента Российской Федерации на телеканале «Телевидение «Татарстан — Новый Век»:

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ

СТОИМОСТЬ ЗА УСЛУГУ (РУБ.),

ВКЛ. НДС (20%)

Производство агитационных видеоматериалов:

— выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке) / заказной фильм / заказная программа

1 мин./1 сек.

50 400 / 840

— видеооткрытка статичная

до 15 сек.

13 725

— видеооткрытка динамичная

до 15 сек.

21 960

— функциональный видеоролик из материалов Заказчика

до 30 сек.

41 850

— функциональный видеоролик с выездом в пределах

г. Казани

до 30 сек.

53 040

— сложный перемонтаж видеоматериалов

1 мин.

10 980

— простой перемонтаж видеоматериалов (замена звукоряда, перевод на татарский язык)

1 мин.

7 380

— запись готового материала в формате DVD

до 15 мин.

5 760

Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 17.02.2024 г. до 00.00 часов 15.03.2024 г.;):

— выступление в записи / фильм

1 мин./1 сек.

66 340 / 1 104

— видеоролик по индивидуальному плану

(согласно жеребьевке):

— с 05.00 до 7.59, с 10.01 до 17.29

1 сек.

700**

— с 8.00 до 10.00, с 17.30 до 23.00

1 сек.

900**

— с 23.01 до 00.30

1 сек.

300**

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./1 сек. — 55 200 руб. / 920 руб. (НДС не облагается).

*Съемка за пределами г. Казань (коэффициент 1,5)
**Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.
420095, РТ, Казань, ул. Ш. Усманова, 9, АО «ТРК «Новый Век»
Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ
Тел/факс: (843) 570-51-00 (многоканальный).

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по выборам Президента Российской Федерации в радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)»:

Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость за услугу (руб.),

вкл. НДС (20%)

Производство агитационных аудиоматериалов:

— выступление кандидата в записи «Гость в студии»

(согласно жеребьевке), заказная программа

1 мин./1 сек.

3 240 / 54

— простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой

1 сек.

315

— сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами

1 сек.

390

— перемонтаж /перевод ролика на тат. или рус. язык

1 работа

815,00

Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 17.02.2024 г. до 00.00 часов 15.03.2024 г.;):

выступление в записи / программа

1 мин./1 сек.

3 600 / 60

Аудиоролик по индивидуальному медиаплану

(согласно жеребьевке):

с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 21:00 до 24:00 (офф-прайм)

1 сек.

150*

— с 07:01- до 09:59, с 12:01 до 13:59, с 16:01 до 20:59 (прайм)

1 сек.

200*

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./ 1 сек. — 3 000 руб. / 50 руб. (НДС не облагается).

* Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 минут.

420015, РТ, Казань, ул. Горького, 15, радио «БОЛГАР РАДИОСЫ»,
Коммерческий департамент, отдел продаж радио
тел/факс: (843) 570-50-95 (многоканальный).

Реклама. АО «ТРК «Новый Век»

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также