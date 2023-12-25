Более 64 тысяч татарстанцев не смогут покинуть Россию из-за долгов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Более 64 тысяч татарстанцев имеют ограничения на выезд за границу из-за неоплаченных налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.

В ведомстве напомнили, что наличие или отсутствие долгов татарстанцы могут проверить в разделе «Банк данных исполнительных производств» на сайте Федеральной службы судебных приставов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Для этого гражданину нужно ввести свои ФИО и дату рождения. При имеющихся исполнительных производствах подробную информацию о вынесенных ограничениях можно узнать в отделе судебных приставов. В банке данных при наличии можно также скачать квитанцию на погашение долга.

В середине ноября сообщалось, что задолженность по имущественным налогам физических лиц в Татарстане составляла 1,5 млрд рублей. Всего же жители республики к 1 декабря этого года должны были заплатить 9,1 млрд рублей по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество (+500 млн рублей, +5,8%).

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Илина Хакимова