Прокуратуру Сабинского района Татарстана возглавил Раиль Шаймарданов

Фото: предоставлено realnoevremya.ru старшим помощником прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Русланом Галиевым

Генпрокурор России Игорь Краснов назначил Раиля Шаймарданова на должность прокурора Сабинского района Татарстана. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Раиль Шаймарданов родился 19 октября 1986 года. В 2009 году он стал помощником прокурора Высокогорского района. Последний год работал в должности заместителя прокурора Верхнеуслонского района.

Он имеет награду «За верность закону» III степени. Ее Шаймарданову вручили в 2019 году.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раиль Шаймарданов сменил на своем посту Ленара Валиуллина, который ушел в отставку по выслуге лет. Он возглавлял прокуратуру Сабинского района с сентября 2021 года.

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Айрат Назипов