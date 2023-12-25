Максим Решетников назвал отрасли российской экономики с «достойными результатами»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что обрабатывающая промышленность показывает «достойные результаты». Также хорошо растут сельское хозяйство и пищевая отрасль, рассказал он в интервью RT.

Позитивная динамика наблюдается и в сфере добычи полезных ископаемых. При этом у нефтяной промышленности все еще сохраняются свои ограничения, которые связаны с выполнением сделки ОПЕК+.

— Определенные сложности остаются у газовиков: по некоторым показателям они еще не восстановились. Однако в целом экономика уже превысила уровень I квартала 2022 года (тогда она была на пике) и продолжает расти, — резюмировал министр.

realnoevremya.ru (архив)

В конце ноября страны ОПЕК+ достигли предварительной договоренности о сокращении нефтедобычи минимум на 1 млн баррелей в сутки. Это решение потенциально может лишить рынок до 2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Россия намеревалась дополнительно добровольно сократить поставки нефти до 500 тысяч баррелей в сутки.

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Айрат Назипов