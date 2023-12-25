В Татарстане завершили расследование дела об убийстве, совершенном в поезде более 30 лет назад

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане завершили расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в поезде более 30 лет назад, сообщили в пресс-службе МСУТ СКР.



Уроженца Омской области 1972 года рождения обвинили в умышленном убийстве, совершенном без отягчающих обстоятельств, указанных в статье 102 УК РСФСР. По материалам дела, проводница поезда обнаружила тело в купе вагона сообщением «Москва — Новосибирск» на станции Красноуфимск 6 марта 1992 года. На теле мужчины имелось более 10 колото-резаных ран в различных частях тела.

Преступление было совершено в неочевидных условиях и в течение долгого времени оставалось нераскрытым, несмотря на проведенные в те годы следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Тем не менее аналитическая группа следственного управления продолжала работу по установлению личности убийцы. Предполагаемого преступника установили с помощью современной криминалистической техники, сопоставив с образцами во всероссийских базах данных биологические объекты и отпечатки пальцев, изъятые с места происшествия.

Убийцей оказался военнослужащий по призыву, сбежавший из воинской части в 1992 году. В день смерти потерпевший и незнакомый ему молодой парень распивали спиртное в вагоне. Между выпившими возник конфликт, в ходе которого военнослужащий нанес попутчику несколько ножевых ранений.

Беглец сошел в Казани и долгие годы скрывался от следствия, в 2012 году умер на территории Белгородской области. Отпечатки пальцев, изъятые с места убийства, оказались идентичны отпечаткам умершего беглеца. Проводница вагона и ряд пассажиров опознали по фотографии того самого молодого попутчика, который так спешно покинул поезд более 30 лет назад на станции Казань.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к преступлению. Учитывая позицию родственников, представляющих интересы обвиняемого, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Мордовии возбудили дело о создании банды, организованной не позднее 1996 года. На ее счету убийство, вымогательство денег и имущества у предпринимателей, а еще нападения на жителей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко