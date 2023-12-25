Алексей Кузнецов: «Нам есть к чему стремиться!»

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru спортивным клубом «Синтез»

Завершается спортивный сезон у российских пловцов. Он принес много ярких соревнований и красивых побед. Татарстанские пловцы всегда были на виду, в том числе представитель СК СИНТЕЗ Николай Зуев.

Итоги сезона подвел тренер по плаванию СК СИНТЕЗ, главный тренер сборной Республики Татарстан Алексей Кузнецов:

— Оценю 2023 год для наших пловцов на твердую четверку. Хотелось бы увидеть лучшие результаты, но отсутствие международных стартов сказалось и на конкуренции внутри страны. К примеру, Николай Зуев. На его дистанциях на спине значительно возросло количество сильных пловцов. Поэтому его призовые места на чемпионате и в финале Кубка России можно расценивать как хорошую заявку на будущее. Сезон для спортсмена был длинным, практически без отдыха между циклами подготовки. Наш отдых продлится недолго. В январе начнем подготовку к чемпионату России и Международным соревнованиям Игры Дружбы, которые должны пройти в Екатеринбурге.

предоставлено для realnoevremya.ru спортивным клубом «Синтез»

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