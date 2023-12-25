В Казани возможны задержки троллейбусов из-за аварийных работ

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани возможны задержки троллейбусов в связи с продолжением аварийных работ МУП «Водоканал» на участке по ул. Авангардная, 153. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».



В течение дня могут возникать задержки в движении троллейбусов маршрутов №6, 9 на участке от остановки Авангардная (через улицу Кулагина) до остановки Техническая.

Остается закрытым движение трамвайных маршрутов №3 и 5 от ул. Глазунова в сторону ул. С. Галеева по ул. Авангардной.

О задержках в движении троллейбусных маршрутов №6 и 9 в течение дня предупреждали накануне.

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Маргарита Головатенко