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Казанцев предупредили о возможных задержках в движении троллейбусов

13:55, 24.12.2023
Казанцев предупредили о возможных задержках в движении троллейбусов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский «Метроэлектротранс» предупредил местных жителей о возможных задержках в движении троллейбусных маршрутов №6 и 9. Они могут опаздывать на участке от остановки «Авангардная» (через улицу Кулагина) до остановки «Техническая».

В МУП объяснили, что задержки связаны с работами «Водоканала». Их проводят на участке по улице Авангардной, 153.

Задержки могут наблюдаться в течение всего дня. По этой причине горожан попросили заранее планировать свой маршрут.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В среду, 20 декабря, на пересечении улиц Ижевской и Петра Витера оборвался контактный провод. Из-за этого в городе пришлось временно изменить схему движения троллейбусного маршрута №13.

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Айрат Назипов
БизнесТранспортОбщество Татарстан
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