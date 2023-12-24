Казанцев предупредили о возможных задержках в движении троллейбусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский «Метроэлектротранс» предупредил местных жителей о возможных задержках в движении троллейбусных маршрутов №6 и 9. Они могут опаздывать на участке от остановки «Авангардная» (через улицу Кулагина) до остановки «Техническая».

В МУП объяснили, что задержки связаны с работами «Водоканала». Их проводят на участке по улице Авангардной, 153.

Задержки могут наблюдаться в течение всего дня. По этой причине горожан попросили заранее планировать свой маршрут.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В среду, 20 декабря, на пересечении улиц Ижевской и Петра Витера оборвался контактный провод. Из-за этого в городе пришлось временно изменить схему движения троллейбусного маршрута №13.



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Айрат Назипов