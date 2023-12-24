Из-за работ «Водоканала» в Казани частично отменили движение трамваев №3 и 5

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани на участке от улицы Глазунова в сторону Саид-Галеева по улице Авангардной перестали ходить трамваи. Речь идет о маршрутах №3 и 5.

Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», решение приняли из-за работ «Водоканала». Их проводят на участке по улице Авангардной, 153.

realnoevremya.ru (архив)

По этой же причине возможны задержки в движении троллейбусных маршрутов №6 и 9. Они могут опаздывать на участке от остановки «Авангардная» (через улицу Кулагина) до остановки «Техническая».

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Айрат Назипов