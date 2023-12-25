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Самыми популярными мастерами в Казани в 2023 году стали специалисты по маникюру и педикюру

01:31, 25.12.2023
Самыми популярными мастерами в Казани в 2023 году стали специалисты по маникюру и педикюру
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За год спрос на услуги мастеров в Казани вырос больше чем в полтора раза (+58%). Самыми популярными мастерами в Казани в текущем году стали специалисты по маникюру и педикюру, рассказали «Реальному времени» аналитики сервиса «Авито Услуги».

На втором по популярности месте — услуги сантехника. На третьей строчке — грузоперевозки внутри города. А замыкают топ-5 услуги мастеров по ремонту стиральных и сушильных машин, а также услуги по ремонту квартир и домов.

В топ самых быстрорастущих по уровню спроса услуг в этом году в Казани вошли услуги в сфере рекламы и полиграфии (+122%), услуги грузчиков и складов (+118%), деловые услуги (+102%) и услуги в сфере IT и маркетинга (+100%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани три четверти опрошенных, 75%, считают, что натуральная красота «всегда в тренде». Своей внешностью на сегодняшний день довольны 59% горожан.

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Айрат Назипов
БизнесУслуги Татарстан
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