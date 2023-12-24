Александр Вучич рассказал о попытках Запада ослабить Сербию из-за позиции по России

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru

Президент Сербии Александр Вучич заявил о попытках Запада ослабить страну. Как пишет RT, лидеры этих стран хотят иметь правительство, которое введет антироссийские санкции по одному звонку.

Глава государства подчеркнул, что он не допустит насильственной смены власти в стране на фоне протестов оппозиции в стране. Он также подверг критике работу некоторых международных наблюдателей на парламентских выборах.

— Сами они говорили, когда были на избирательных участках, что нарушений не было, но потом начали говорить о нарушениях, которые якобы видели в соцсетях, — сказал сербский лидер.

На досрочных парламентских выборах в Сербии с большим отрывом победила пропрезидентская коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться». Второе место досталось прозападному блоку «Сербия против насилия».

Напомним, вице-премьер и министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил о желании страны стать полноправным членом Европейского союза. В то же время сербские власти не готовы портить отношения с Россией. Поэтому вводить санкции Сербия не будет.

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Айрат Назипов