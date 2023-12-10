Сербия намерена сохранить партнерские отношения с Россией

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вице-премьер и министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил о желании страны стать полноправным членом Европейского союза. В то же время сербские власти не готовы портить отношения с Россией.

— Сербия должна стать полноправным членом Европейского Союза, потому что наши граждане от этого выиграют. Это наше стратегическое обязательство, и мы продолжим работать в этом направлении. Но если кто-то ожидает, что мы по пути откажемся от своей национальной ДНК, то этот человек серьезно заблуждается. Мы не вводили и не будем вводить санкции в отношении России, — сказал он в интервью изданию Politika.

По его словам, Сербия не вступит ни в один военный альянс, включая НАТО. Также страна не готова участвовать в новом мировом конфликте.

В конце ноября президент Сербии Александар Вучич допустил возможность проведения совместных учений с Североатлантическим альянсом. Сербия попробует улучшить отношения с НАТО, но сохранит военный нейтралитет, объяснял он.

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Айрат Назипов