Минпросвещения: «Новогодние елки пройдут в школах по всей стране»

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

У российских школ нет никаких препятствий для проведения новогодних елок. Они пройдут по всей стране, рассказали в Министерстве просвещения России.

— Новогодние елки пройдут в школах по всей стране. Никаких препятствий для этого нет. Новый год — это наш традиционный праздник, торжество, которое остается с детства в памяти любого ребенка, — передает ответ ведомства ТАСС.

В министерстве напомнили, что школьная система образования и воспитания наполняет этот праздник особым смыслом и важными ценностями.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы в некоторых школах родители мигрантов потребовали от администраций образовательных учреждений запретить проведение мероприятий, посвященных Новому году. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой проверить эти публикации.

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Айрат Назипов