Вячеслав Володин: Россия снизила долю «недружественных» валют в расчете с другими странами с 96% до 24%

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Россия постепенно переходит на расчеты в национальных валютах с другими государствами. В начале 2022 года доля «недружественных» валют достигала 96%, сейчас показатель составляет 24%, написал в своем telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он считает, что США уже утратили экономическое лидерство. Одним из последних инструментов мирового влияния остается американский доллар, считает вице-спикер Госдумы.

— В США, осознав, что антироссийские незаконные санкции неэффективны, в истерике угрожают отключать банки по всему миру от своей финансовой системы за их нарушение. Совершенно очевидно, что такие угрозы доверия к Штатам и их валюте не добавят. Байден лишает США последнего преимущества, — заключил он.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Володин спрогнозировал, что другие страны начнут активнее отказываться от доллара как мировой резервной валюты. По его словам, процесс уже набирает обороты.



Во время прямой линии президент России Владимир Путин обратил внимание, что Россия не отказывалась от доллара. Переход на расчеты в рублях связан с внешними факторами.

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Айрат Назипов