Представители шести стран Евросоюза отказались от гарантий безопасности для Украины

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Сразу шесть стран Евросоюза отказались принимать декларацию о гарантиях безопасности для Киева. Об этом пишет RT со ссылкой на украинские СМИ.

Речь идет об Австрии, Венгрии, Мальте, Польше, Словакии и Хорватии. Киев надеется, что эти государства еще могут стать стороной декларации.

Документ был принят на саммите НАТО в Вильнюсе еще 12 июля. В тот день страны «Большой семерки» опубликовали декларацию в поддержку Украины. Позднее ее поддержали другие государства. Декларация обязывает страны поставлять Киеву авиацию, военные суда и наземную военную технику.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В середине декабря Владимир Путин заявил, что у Украины нет будущего. Он указал на отсутствие у киевского режима идеологии и промышленности. В то же время глава государства отметил — промышленность в России набирает обороты. Сектор ОПК действует «все грамотнее и грамотнее». По такому же принципу работают и бойцы в зоне спецоперации.

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Айрат Назипов