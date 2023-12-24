Турция начала операцию на севере Ирака против РПК после гибели 12 военных

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Турецкие власти начали операцию против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Такое решение было принято после гибели двенадцати своих военнослужащих. Об этом сообщают «РИА Новости».

Как передает издание, шесть турецких военных погибли на севере Ирака в ночь на субботу. На них было совершено нападение со стороны РПК. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу в Стамбуле, заявил, что Анкара не потерпит наличие «террористических образований» на севере Сирии и Ирака.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным минобороны Турции, еще шестеро военнослужащих погибли и один был ранен в столкновении с боевиками РПК в районе операции «Коготь-замок». По предварительным данным, в ходе столкновения были нейтрализованы 13 террористов.

В октябре этого года на всей территории Турции прошла крупномасштабная антитеррористическая операция. Ей присвоили название «Герои». Для участия в ней привлекли более 13 440 сотрудников служб безопасности.



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Александр Зарипов