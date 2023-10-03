Турция проводит крупномасштабную антитеррористическую операцию по всей стране

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На всей территории Турции проходит крупномасштабная антитеррористическая операция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД страны Али Ерликая.

Антитеррористическая операция проходит под кодовым названием «Герои». Для участия в ней привлекли более 13 440 сотрудников служб безопасности.

Они задержали 12 членов террористических организаций в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне и как минимум 55 подозреваемых в терроризме в Диярбакыре, Газиантепе, Стамбуле, Бурсе, Батмане, Денизли, Адане, Кайсери, Анталье, Конье, Ыспарте и Коджаэли. Всего на 8.30 в Турции провели 466 контртеррористических операций.

В сентября «антитеррористические мероприятия локального характера» провел Азербайджан в Нагорном Карабахе. Результатом стало подписание главой непризнанной республики указа о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.



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Татьяна Демина