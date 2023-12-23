Ушел из жизни автор музыки для гимна Дагестана — народный артист СССР Мурад Кажлаев

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Композитор, дирижер, народный артист СССР Мурад Кажлаев умер в 92 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

— На 93-м году жизни ушел из жизни наш дорогой маэстро, народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РСФСР, советский и российский композитор, дирижер, педагог, общественный деятель Мурад Магомедович Кажлаев, — написала она.

По ее словам, творческое наследие и многогранная профессиональная деятельность Кажлаева стали одним из самых высоких достижений дагестанской культуры XX века и навсегда останутся предметом национальной гордости народов республики.

Мурад Кажлаев родился 15 января 1931года. В 1955 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию имени Узеира Гаджибекова.

Его композиции звучат в нескольких десятках фильмов, среди которых «Тучи покидают небо» (1959), «Адам и Хева» (1969), «Исполнение желаний» (1973), «Талисман любви» (1984). Кроме того, он написал музыку для гимна Дагестана.

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Максим Кокунин