Товарооборот России и Индии за десять месяцев составил $54,7 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Демина Татьяна

Товарооборот России и Индии за 10 месяцев текущего года вырос вдвое — до рекордных $54,7 млрд. Об этом сообщает «РИА Новости».

С января по октябрь Индия нарастила импорт российских товаров в два раза — до 51,4 млрд, а поставки собственной продукции в Россию — в 1,4 раза, до 3,3 млрд.

Такой бурный рост торговли позволяет России оставаться четвертым крупнейшим торговым партнером Индии и вторым важнейшим поставщиком.

На этой неделе Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на импорт российских алмазов. Власти страны аргументировали просьбу неясными правилами отслеживания происхождения драгоценных камней.



Еще Индия протестует против нового механизма проверки и сертификации необработанных алмазов. Власти опасаются, что некоторые из передаваемых данных могут быть конфиденциальными.

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Максим Кокунин