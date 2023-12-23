Россия удержит часть взноса в ОЗХО для созданного США комитета

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Россия совместно с некоторыми партнерами продолжит удерживать часть взноса, которая отводится секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США Группы по расследованию и идентификации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.

— В связи с состоявшимися в Гааге выборами в состав исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, Россия совместно с союзниками, партнерами и единомышленниками будет и впредь играть самую активную роль на площадке ОЗХО, — рассказала она.

По ее словам, Россия видит свою задачу в том, чтобы восстановить в будущем былой авторитет ОЗХО и сохранить целостность Конвенции о запрещении химического оружия.

— После завершения в мае 2024 года членства России в исполсовете ОЗХО намерены в качестве наблюдателя при данном руководящем органе продолжать последовательно отстаивать интересы России в столь важной в народнохозяйственном плане отрасли, как химическая промышленность, и связанных с ней сферах деятельности, — отметила Захарова.

Говоря о финансовой стороне российского участия в ОЗХО, представитель министерства указала на то, что «выплата регулярного взноса в бюджет организации — это обязательство каждого государства-участника КЗХО».

— Вместе с тем Россия совместно с некоторыми нашими партнерами продолжит удерживать часть своего взноса, которая отводится техническим секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США и их сателлитами нелегитимной «атрибутивной» Группы по расследованию и идентификации, которая ведет незаконную деятельность в интересах «коллективного Запада», — заключила она.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В начале ноября Россия лишилась своего места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия. Об этом свидетельствовали результаты голосования:

— 21 страна-член ОЗХО избрана в исполнительный совет, — говорилось в соцсетях ОЗХО. Россия в составе совета больше не фигурирует.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин