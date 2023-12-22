Казань и Санкт-Петербург свяжут дополнительные поезда в праздники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Между Казанью и Санкт-Петербургом запустят дополнительные поезда на новогодние праздники. Они будут курсировать с 25 декабря по 7 января 2024 года, проинформировали в пресс-службе Горьковской железной дорог

Из столицы Татарстана поезда отправятся 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4 и 6 января в 5:25. Прибытие в город на Неве назначено на следующие дни в 6:47.

В обратном направлении составы будут отправляться 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5 и 7 января в 16:00. Поезд прибудет в Казань на следующий день в 19:15.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Пассажирские перевозки на двухэтажных поездах в направлении Москвы по линиям Горьковской железной дороги за январь — ноябрь 2023 года выросли на 11% — до 1,6 млн человек. Такой рост зафиксирован по отношению к аналогичному периоду прошлого года.



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Айрат Назипов