Пассажиропоток на Москву по Горьковской железной дороге вырос до 1,6 млн человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пассажирские перевозки на двухэтажных поездах в направлении Москвы по линиям Горьковской железной дороги за январь — ноябрь 2023 года выросли на 11% — до 1,6 млн человек, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Такой рост зафиксирован по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

На сегодняшний день в границах Горьковской железной дороги двухэтажные поезда курсируют по четырем маршрутам из Москвы и обратно: в Казань, в Ижевск, в Чебоксары и в Йошкар-Олу.

Как уже рассказывало «Реальное время», в преддверии проведения саммита БРИКС Горьковская железная дорога взялась модернизировать Центральный вокзал Казани. Точная смета еще не определена, но, скорее всего, средства будут направлены на внешние косметические улучшения и приведут к дальнейшему росту пассажиропотока.



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Луиза Игнатьева