Казанцам объяснили срочность выполнения противоаварийных работ в центре города — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Сегодня на водопроводе на пересечении улиц Салимжанова и Пушкина в Казани стартовали противоаварийные работы. Специалисты устраняют последствия аварии, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Течь произошла в магистрали, которой больше полувека. Не выдержала труба диаметром 90 сантиметров. Из-за этого без воды остались жители 125 домов в трех районах города.

— Если эти противоаварийные работы не провести сейчас, то три района города — Приволжский, Вахитовский и Советский — в любой момент могут остаться без воды на неопределенное время. Проводя их сегодня с минимальным количеством отключений абонентов, мы планируем их завершить в течение суток, — рассказала руководитель пресс-службы МУП «Водоканал» Мария Сибгатуллина.

Без воды в центре города остались семь школ, четыре детских сада, 327 административных зданий и 43 гостиницы.

Воду должны включить до 10 часов утра в субботу, 23 декабря. Во время аварийных работ подвоз воды организован при помощи автоцистерн.

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Айрат Назипов