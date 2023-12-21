В Казани на водоводе по улице Салимжанова проведут противоаварийные работы

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Водопроводу, проложенному на пересечении улиц Салимжанова и Пушкина, необходима срочная реконструкция. В связи с проведением ремонтных работ в ряде домов Вахитовского и Приволжского районов отключат воду, сообщает пресс-служба мэрии.

Аварийная ситуация обнаружена на водоводе, проложенном на пересечении улиц Салимжанова и Пушкина. Сейчас ведутся подготовительные работы по переключениям и регулировке гидравлического режима водопроводной сети — это позволит сократить количество отключений абонентов.

Водоснабжение будет отключено с 10.00 22 декабря до 10.00 23 декабря в 125 многоквартирных домах, семи школах и четырех детских садах. Воды не будет также в 327 административных зданиях, 43 гостиницах и семи частных домах. Может быть понижено давление водоснабжения в 505 многоквартирных домах, 11 школах, 17 детских садах, 320 административных зданиях и 11 больницах.

Во время аварийных работ подвоз воды будет организован при помощи автоцистерн.

Напомним, работы по реконструкции участка водопровода на ул. Братьев Касимовых в Казани планируют завершить в I квартале 2024 года. В связи с ремонтными работами на некоторых участках дороги будет ограничена пропускная способность проезжей части.



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Галия Гарифуллина