На развитие муниципальных и госслужащих Татарстана потратят 28,2 млн рублей
Кабмин Татарстана намерен выделить 28,2 млн рублей на мероприятия по профессиональному развитию муниципальных и государственных служащих. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Мероприятия рассчитаны на 2 186 госслужащих. Программу повышения квалификации должны пройти 1 280 человек. Для 890 работников подготовили «иные мероприятия по профессиональному развитию». Еще 12 человек пройдут программу профессиональной переподготовки.
Профессиональное развитие должны получить 2 065 муниципальных служащих. Повышение квалификации ждет 1 459 человек, программа профессиональной переподготовки — 587. На «иные мероприятия по профессиональному развитию» направят 19 человек.
Напомним, из бюджета Татарстана выделят 6,3 млн рублей на оказание услуг по повышению квалификации глав сельских поселений. Всего на курсы записаны 270 человек. Объем программы — 36 академических часов.
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