На развитие муниципальных и госслужащих Татарстана потратят 28,2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кабмин Татарстана намерен выделить 28,2 млн рублей на мероприятия по профессиональному развитию муниципальных и государственных служащих. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Мероприятия рассчитаны на 2 186 госслужащих. Программу повышения квалификации должны пройти 1 280 человек. Для 890 работников подготовили «иные мероприятия по профессиональному развитию». Еще 12 человек пройдут программу профессиональной переподготовки.

Профессиональное развитие должны получить 2 065 муниципальных служащих. Повышение квалификации ждет 1 459 человек, программа профессиональной переподготовки — 587. На «иные мероприятия по профессиональному развитию» направят 19 человек.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, из бюджета Татарстана выделят 6,3 млн рублей на оказание услуг по повышению квалификации глав сельских поселений. Всего на курсы записаны 270 человек. Объем программы — 36 академических часов.

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Айрат Назипов