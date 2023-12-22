Татарстан выделит субсидию на благоустройство дворов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Фонду содействия созданию благоустроенной среды в Татарстане из регионального бюджета в 2023 году выделят субсидию «на обеспечение уставной деятельности, связанной с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий». Порядок ее предоставления утвердил кабмин республики.

Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, заключенным Фондом содействия созданию благоустроенной среды и Минстроем Татарстана. Она должна покрыть расходы на разработку проектно-сметной документации для обновления дворов, на дорожные работы, устройство наружного освещения и установку малых архитектурных форм.

Фонд содействия созданию благоустроенной среды в Татарстане обязан каждый квартал отчитываться о достижении значения результата предоставления субсидии и о расходах, источником финансового обеспечения которых он будет. Он также несет ответственность за нарушений условий и порядка предоставления средств.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Фонд содействия созданию благоустроенной среды в Татарстане — один из партнеров республиканской программы «Наш двор». Он зарегистрирован как юрлицо в Казани в декабре 2019 года.

Напомним, в 2023 году на работы по программе «Наш двор» в Татарстане направили 9 млрд рублей. Из этой суммы 7,5 миллиарда вложили в дорожные работы.



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Татьяна Демина