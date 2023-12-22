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Рустам Абдулхаков стал председателем попечительского совета регионального фонда «Единой России»

13:50, 22.12.2023
Рустам Абдулхаков стал председателем попечительского совета регионального фонда «Единой России»
Фото: предоставлено для realnoevremya.ru АО «Казэнерго»

Генеральный директор АО «Казэнерго», депутат Государственного совета РТ Рустам Абдулхаков стал новым председателем попечительского совета татарстанского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития «Единой России». Об этом стало известно на XXII заседании совета.

Рустам Абдулхаков сменил на посту председателя Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфуллу Шафигуллина.

Рустам Абдулхаков родился 25 апреля 1983 года в Нижнекамске. Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина (по специальности «юриспруденция»), Казанский государственный энергетический университет (по специальности «энергетика и экономика ЖКХ»), ГОУ Московская школа управления «Сколково» (по специальности «мастер делового администрирования»). До 2016 года работал в МУП «Казгорсвет», затем возглавил АО «Казэнерго». Депутат Государственного совета Татарстана трех созывов.

Рустам Абдулхаков имеет ряд наград, среди которых:

  • Медаль Татарстана «За доблестный труд»;
  • Памятная медаль XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани;
  • Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Параолимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи»;
  • Памятная медаль и «XVI Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани»;
  • Почетная грамота Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана;
  • Благодарность президента Татарстана;
  • «Заслуженный энергетик Татарстана».

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ОбществоВласть Татарстан
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