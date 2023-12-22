«Реальное время» приняло участие в гастрономическом пресс-туре по Петербургу

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

«Реальное время» приняло участие в гастрономическом пресс-туре для представителей СМИ, организованном Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Журналисты изучили не только особенности так называемой «новой петербургской кухни», но и познакомились с иными туристическими маршрутами. О том, как это поможет перезагрузить формат предложений в Казани, наша интернет-газета скоро расскажет в отдельном материале.

Как ранее сообщил на пресс-конференции рассказал председатель

Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, на новогодние каникулы в Республику Татарстан приедут более 160 тысяч туристов.

