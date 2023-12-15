На первый конкурс 2024 года в ПФКИ татарстанцы подали заявки на 2,7 млрд рублей

Фото: скриншот https://realnoevremya.ru с сайта Президентского фонда культурных инициатив

По итогам первого конкурса 2024 года в Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) из 86 регионов поступило более 7 тысяч заявок на 32,6 млрд рублей. Из них 321 пришла из Татарстана. Заявочная кампания проходила с 25 июля по 31 августа, а экспертный совет собрался накануне, 14 декабря, для рассмотрения результатом независимой экспертизы проектов. Об этом «Реальному времени» рассказали в ПФКИ.

— Татарстан занимает четвертое место по количеству поданных проектов после Москвы, Белгорода и Санкт-Петербурга — 321 заявка общую сумму 2 736 545 474 рублей, — сообщила руководитель департамента коммуникаций ПФКИ Ольга Кудишина.

Проекты прошли экспертную оценку.

— Эксперты оценивали проекты комплексно: изучены календарные планы их реализации, бюджеты, общие описания проектов, просчитана потенциальная информационная активность команды, — прокомментировал генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

Итоговое обсуждение проектов, на котором примут решение, кто получит президентский грант, будет проходить во время заседания Координационного комитета конкурсов. Оно должно состояться до конца декабря.

Напомним, что ПФКИ был создан в мае 2021 года по предложению президента РФ Владимира Путина. За 2 года татарстанцы прислали почти 3,5 тысячи заявок на получение гранта, а более 200 идей на сумму свыше 347,3 млн рублей нашли поддержку у государства.



— Республика Татарстан занимает 2-е место среди всех регионов Приволжского федерального округа по количеству поддержанных проектов. Это примерно 15% от всех инициатив, что подаются в ПФО творческими командами. Татарстану есть чем похвалиться: он занимает и 5-е место среди регионов России. Это чуть больше 3% от общего количества поддержанных проектов, — отмечали в ПФКИ.

В числе самых интересных и необычных идей в ПФКИ назвали сразу девять проектов из республики:

— Среди поддержанных проектов есть настолько яркие, что их заметили и за пределами региона. Это международный фестиваль национальных культур «Россия — Восток» («Восточный базар в Казани»), Межрегиональная кинопремия «Золотая тарелка» («Алтын тэлинке»), Международный фестиваль медиаискусства «НУР», «Р.П.Ц.» — первый сериал-драмеди о жизни Русской православной церкви глазами молодежи, театральная лаборатория в жанре клоунады «БалагурЛаб», есть необычный проект Tatar Home — развитие татарского интерьерного бренда, фестиваль к 150-летию со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова «Рахманинов. Грани». Еще среди ярких проектов, поддержанных Фондом в Республике Татарстан, — цикл мероприятий к 150-летию со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина, Международный фестиваль иллюстрации «Астра» и многие другие. Большинство проектов подготовлены на высоком уровне, — добавили в Фонде.

Галия Шакирова