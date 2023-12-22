В Кировском районе Казани по ул. Гладилова появится новый мини-сквер

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Кировском районе Казани около Адмиралтейского пруда по ул. Гладилова появится мини-сквер. Об этом рассказали в исполкоме города.

Площадь мини-сквера составит 1 739 кв. м.

— Проект межевания территории по ул. Гладилова предусматривает образование земельного участка из земель неразграниченной государственной собственности под озелененную территорию (мини-сквер) — природно-рекреационный комплекс, — говорится в постановлении.

скриншот realnoevremya.ru постановления исполкома Казани от 11.12.2023 №3959

Помимо этого, также предусматривается «образование земельного участка под автомойку на два поста путем перераспределения земельного участка <...> и земель неразграниченной государственной собственности».

В документе говорится о территории рядом с домом №27 по ул. Гладилова и ул. Иовлева.

В Вахитовском районе Казани, вблизи многоквартирного жилого дома №51 по ул. Чехова, появится «сквер Амирхана Еники — Әмирхан Еники скверы». Решение принято исполкомом города.

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Илина Хакимова