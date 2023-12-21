Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, представляющие Санкт-Петербург, захватили лидерство на чемпионате России по итогам короткой программы. Спортивные пары выступили в Челябинске.
Спортсмены набрали 83,01 балла. Второе место досталось Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (Санкт-Петербург), которые получили 78,95 балла. Тройку лидеров замкнули Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (Пермский край) — 76,42 балла.
Пара, представляющая Пермский край и Татарстан, — Елизавета Осокина и Артем Грицаенко — расположилась на пятом месте. В их активе — 75,68 балла.
Напомним, Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли в соревнованиях пар на этапе Гран-при в Казани. Они набрали 236,86 балла.
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