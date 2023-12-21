Глава «Автодора»: «Эффект открытия трассы М-12 будет тянуться год»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Трафик от Москвы по трассе М-12 в пиковые моменты в этом году достигал порядка 42 тысяч автомобилей в сутки. Об этом заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко после торжественной церемонии запуска движения по восьмому этапу автодороги, состоявшейся 21 декабря. При этом он считает, что пока про М-12 «еще не все знают».



— Любая трасса, она раскатывается. Многие еще не понимают, что можно ехать… Эффект (открытия, — прим. ред.) будет тянуться год. Мы понимаем, что в апреле месяце будет большой трафик, — рассказал Петушенко.

В среднем, по его оценкам, на следующий год ежесуточно по всей М-12 будут перемещаться по 10—12 тысяч автомобилей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Экономический эффект от строительства трассы М-12 в Татарстане оценили в 146 млрд рублей. При этом макроэкономический эффект в результате строительства дороги оценивается в 2,4 трлн рублей.

Сегодня президент России Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 до Казани. На торжественную церемонию открытия участка приехал на КАМАЗе раис Татарстана Рустам Минниханов. Он поблагодарил главу государства за такую дорогу, заявив, что никогда такой трассы до этого не видел.

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Галия Шакирова