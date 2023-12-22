Аналитики назвали самый популярный ТВ-контент у жителей ПФО

Фото: realnoevremya.ru /Максим Платонов

Фильмы и сериалы по телевизору в сентябре — ноябре этого года смотрел каждый второй житель Приволжья. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Триколора».

Этой осенью доля телесмотрения фильмов и сериалов в Приволжском федеральном округе равна 49% — это самый высокий показатель среди российских регионов. Наибольшей популярностью у респондентов пользуются отечественные сериалы, такие как «Мама будет против», «Скорая помощь», «Полярный» и киноленты «Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес», «Круиз по джунглям», «Комитет спасения». Вторую строчку рейтинга занимает развлекательный контент (20%). Так, зрителям нравились шоу «Песни от всей души», «Привет, Андрей!», «На ножах».

Также в топ-3 востребованного ТВ-контента вошли новости и познавательные передачи (по 11%). Чаще всего опрошенные предпочитают такие новостные программы «Новости», «Вести недели», «Вести». Самым популярным познавательным контентом стали «Наука и техника», «Тайны Чапман», «Поле чудес».

realnoevremya.ru (архив)

На детские передачи пришлось 6% от общей доли телесмотрения. Больше всего просмотров набрали «Ералаш», «Еда на ура!», «Морики Дорики». Реже участники исследования выбирали музыкальный и спортивный контент (по 2%).

Напомним, в декабре самым обсуждаемым российским сериалом на платформе «ВКонтакте» стал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. В рейтинге российских сериалов на первом месте находится «Маша и Медведь». На втором — «Папины дочки», продолжение которого вышло на экраны спустя 10 лет. Замыкает тройку «Кибердеревня» — сериал в стиле киберпанк про деревенскую жизнь.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина