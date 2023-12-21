На биллбордах в Казани появились фотографии лучших сотрудников АО «Казэнерго»

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru АО «Казэнерго»

22 декабря в России отмечается День энергетика. К этому празднику приурочена социальная акция АО «Казэнерго», поддержанная казанским исполкомом: в Казани появились 6 биллбордов с фотографиями лучших сотрудников территориальных управлений компании.



— К этому дню мы традиционно подводим итоги. В каждом коллективе выбираем лучших сотрудников по итогам года — всего ко Дню энергетика мы отмечаем ежегодно порядка 70 сотрудников. Обычно мы их премируем и отмечаем почетными грамотами. А в этом году обратились в исполком Казани, и там поддержали нашу идею разместить фотографии шести лучших работников компании на биллбордах. Нам безвозмездно выделили 6 биллбордов — в каждом энергорайоне Казани, и за это мы благодарны мэру города Ильсуру Метшину и руководителю исполкома Рустему Гафарову— рассказывает генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

Проект — социальный, он направлен на поддержку, популяризацию рабочих специальностей и энергетической отрасли. Но в первую очередь, он направлен на то, чтобы выделить сотрудников, которые много лет работают на благо города.

предоставлено для realnoevremya.ru АО «Казэнерго»

— Главная ценность нашей компании — ее сотрудники. В Казэнерго люди — это главное! И мы хотим, чтобы они видели, как много значат для нас. И чтобы город видел, как мы ими гордимся, — говорит Рустам Абдулхаков. — Сегодня, в условиях кадрового голода и беспрецедентных задач, которые стоят перед энергетической отраслью, нам очень важно показать нашим сотрудникам: «Мы вас очень ценим, гордимся вами».

Среди критериев выбора лучших сотрудников были стаж работы, безаварийность, экономия энергоресурсов, участие в социальных и благотворительных проектах, в общественной жизни предприятия. Героями биллбордов стали представители рабочих специальностей. Это операторы котельных Рустем Хасибуллин, Лилия Гатауллина, Лариса Микалева, Елена Моисеева, слесарь Игорь Кириллов и мастер Адель Шагиев. Биллборды установлены 13 декабря, фотографии пробудут на улицах Казани до Нового года.

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Людмила Губаева