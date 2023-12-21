В Татарстане в конце осени уменьшился средний чек автокредита

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ноябре 2023 года средний размер автокредита в Татарстане составил 1,44 млн рублей. По сравнению в предыдущим месяцем он уменьшился на 2,8%, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По среднему чеку кредита на покупку машины Татарстан по итогам ноября занял 17-е место среди 30 российских регионов-лидеров. Республику опередили Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Ростовская, Ленинградская, Новосибирская, Свердловская и Саратовская области, Ставропольский край, Челябинская и Иркутская область, Красноярский край, Тульская и Волгоградская области.

Топ-30 в ноябре замкнула Чувашия. В соседней с Татарстаном республике средний размер автокредита уменьшился по сравнению с октябрем на 8,2% и составил 1,28 млн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным 3 тысяч кредиторов, сведения которых поступают в НБКИ, в ноябре 2023 года средний размер кредитов на покупку автомобиля составил в России 1,51 млн рублей. По сравнению с октябрем он сократился на 3,5%.

Напомним, по итогам ноября Татарстан вошел в топ-3 регионов России по количеству выданных автокредитов — 3 593. Республику опередили Москва (4 595) и Московская область (3 930).

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Татьяна Демина