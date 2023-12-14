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В Казани снесут 16 самовольно установленных торговых объектов

09:55, 14.12.2023
В Казани снесут 16 самовольно установленных торговых объектов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани по распоряжению заместителя руководителя исполкома города снесут 16 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Их собственником установить не удалось.

Снести планируется торговых объекты и павильоны по следующим адресам:

  • ул. Гудованцева, вблизи дома №43/1;
  • проспект Победы, вблизи дома №56 — два объекта;
  • ул. Мира, вблизи дома №45;
  • ул. Восстания, вблизи дома №119;
  • ул. Гвардейская, земельный участок с кадастровым номером №16:50:000000:18910;
  • ул. Космонавтов, вблизи дома №47а;
  • ул. Дементьева, вблизи дома №7б;
  • ул. Шоссейная, вблизи дома №18;
  • ул. Чкалова, вблизи дома №2;
  • ул. Кулахметова, вблизи домов №16 и №17;
  • ул. Липатова, земельный участок с кадастровым номером 16:50:250262:751;
  • ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №29;
  • ул.Право-Кабанная, земельный участок с кадастровым номером 16:50:000000:19313;
  • ул. Фатыха Амирхана, вблизи дома №85.

Владельцы перечисленных объектов должны убрать их до 18 декабря. Если они не выполнят требования властей, павильоны снесут в принудительном порядке в срок с 19 декабря по 17 марта 2024 года и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

Неделю назад в Казани утвердили два перечня самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Среди них оказались торговые павильоны, заборы и металлические ограждения

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Татьяна Демина
БизнесРозничная торговляОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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