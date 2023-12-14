В Казани снесут 16 самовольно установленных торговых объектов
В Казани по распоряжению заместителя руководителя исполкома города снесут 16 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Их собственником установить не удалось.
Снести планируется торговых объекты и павильоны по следующим адресам:
- ул. Гудованцева, вблизи дома №43/1;
- проспект Победы, вблизи дома №56 — два объекта;
- ул. Мира, вблизи дома №45;
- ул. Восстания, вблизи дома №119;
- ул. Гвардейская, земельный участок с кадастровым номером №16:50:000000:18910;
- ул. Космонавтов, вблизи дома №47а;
- ул. Дементьева, вблизи дома №7б;
- ул. Шоссейная, вблизи дома №18;
- ул. Чкалова, вблизи дома №2;
- ул. Кулахметова, вблизи домов №16 и №17;
- ул. Липатова, земельный участок с кадастровым номером 16:50:250262:751;
- ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №29;
- ул.Право-Кабанная, земельный участок с кадастровым номером 16:50:000000:19313;
- ул. Фатыха Амирхана, вблизи дома №85.
Владельцы перечисленных объектов должны убрать их до 18 декабря. Если они не выполнят требования властей, павильоны снесут в принудительном порядке в срок с 19 декабря по 17 марта 2024 года и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.
Неделю назад в Казани утвердили два перечня самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Среди них оказались торговые павильоны, заборы и металлические ограждения
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