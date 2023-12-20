Умерла ветеран прокуратуры Татарстана Ляля Мазитова

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня, 20 декабря, на 66-м году жизни скончалась заслуженный юрист Татарстана, ветеран прокуратуры Ляля Мазитова. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

— Руководство и коллектив прокуратуры Республики Татарстан выражают глубокие соболезнования родным и близким покойной, — говорится в некрологе.

Ляля Мазитова начала свою службу в органах прокуратуры республики в должности стажера, а затем помощника прокурора Советского района Казани. В дальнейшем, на протяжении 10 лет, находилась на государственной гражданской службе. С декабря 2005 года до выхода в отставку по выслуге лет занимала должность прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства.

предоставлено realnoevremya.ru старшим помощником прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Русланом Галиевым

— За годы службы внесла значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, обеспечение верховенства Закона, за что была отмечена ведомственными и республиканскими наградами, — подчеркивается в некрологе.

Церемония прощания состоится завтра, 21 декабря. Позднее дополнительно сообщат о месте ее проведения и времени.

7 декабря на 96-м году жизни скончался ветеран прокуратуры Татарстана, заслуженный юрист РСФСР Мубарак Ашрапов.

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Илина Хакимова