Умер ветеран прокуратуры Татарстана Мубарак Ашрапов

Фото: предоставлено realnoevremya.ru старшим помощником прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Русланом Галиевым

Скончался ветеран прокуратуры Татарстана, заслуженный юрист РСФСР Мубарак Ашрапов. Его не стало на 96-м году жизни, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В годы Великой Отечественной войны Мубарак Ашрапов, будучи школьником, нес тяжелую трудовую вахту. Образование он получил в Казанском юридическом институте. В органах прокуратуры служил с января 1951-го по июль 1988 года.

В октябре 1954 года был назначен прокурором Кзыл-Юлского района, а затем возглавлял прокуратуры Тюлячинского, Сабинского и Арского районов ТАССР.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Мубарак Ашрапов был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР, генерального прокурора СССР и ЦК профсоюза работников госучреждений, знаком отличия «За верность закону» I степени, ведомственными медалями «290 лет прокуратуре России» и «300 лет прокуратуре России», медалью Руденко, медалью «За доблестный труд», медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Информация о дате и времени прощания с ветераном появится позднее.

Месяц назад на 83-м году жизни скончался ветеран прокуратуры Татарстана Анатолий Макаров. Он ушел из жизни 9 ноября.

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Айрат Назипов