Самыми неудачными покупками, сделанными в этом году, казанцы назвали гаджеты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В тройку покупок 2023 года, о которых жители столицы Татарстана жалеют чаще всего, вошли электронные девайсы, предметы одежды и обуви и бытовая техника. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Удалось покупать только нужные вещи в течение текущего года каждому третьему респонденту — 34%. Неудачным приобретением опрошенные называли электронику (16% ответов). Недовольны купленной одеждой и обувью, а также техникой для дома по 16% опрошенных. Расстроен тратами на продукты каждый десятый: «Яйца по 150»; «Бисквитные пирожные, ибо я из-за них набирал лишний вес»; «150-я чашка кофе».

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Также горожане расстраиваются из-за покупки парфюмерии и косметики (3%), автомобиля, аксессуаров и телевизора (по 2%). Также в числе неудачных покупок были ценные бумаги, посуда, билеты на самолет и спектакль, инвентарь для занятий, товары для детей, дача и мебель.

Интересно, что мужчины чаще всего разочаровывались в купленных девайсах, а женщины — в одежде, обуви и косметике.

Напомним, самым популярным продуктовым магазином у жителей Татарстана стала «Пятерочка». В торговой сети закупились 309 274 жителя республики. Второе место досталось «Магниту». У сети — 252 629 клиентов. Замыкает тройку лидеров «Красное и белое». По данным аналитиков, там сделали покупки 107 911 человек. Еще 26 010 человек совершили покупки в татарстанской сети продовольственных магазинов «Бахетле».

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Галия Гарифуллина