Многодетным погорельцам из Зеленодольского района Татарстана вручили ключи от нового дома

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района Татарстана

Семья Мардановых, которая осталась без дома из-за пожара в селе Большие Ключи, получила ключи от нового дома. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Зеленодольского района Татарстана.

Семья воспитывает семерых детей. Их дом уничтожил пожар 24 июня 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал, так как в доме никого не было.

Местные власти решили возвести новый дом для семьи на прежнем участке. Построить его удалось за счет неравнодушных татарстанцев — суммарно они перечислили пострадавшим 1,5 млн рублей.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района Татарстана

Предприниматели-благотворители сообщества «Меценаты» обеспечили строящийся дом системами жизнеобеспечения: предоставили напольные покрытия, металл для кровли дома, сайдинг на фасад. Еще они утеплили стены и потолочные перекрытия дома, провели отопление и освещение, установили натяжные потолки, межкомнатные и входную дверь, окна, провели монтаж газопровода и др.

— В кратчайшие сроки нам вместе удалось построить этот дом. Объединившись, мы смогли помочь. Здесь кто-то газ подключил, кто-то кровлю оплатил, кто-то фасад сделал, кто-то помог деньгами. И это наша совместная работа. В такие моменты понимаешь, что жизнь проживается не зря. И на таких примерах наше общество будет расти, будет единым и сильным, — рассказал председатель сообщества предпринимателей «Меценаты» Ильяс Гимадов.

После пожара Гулюсе и Марселю Марданову вместе с детьми пришлось часто менять место жительства. В день пожара семью приютила тетя мужа из деревни Большие Кургузи, где они прожили неделю. Затем нашли квартиру, которую и начали снимать. О том, как помогали погорельцам, — материал «Реального времени».

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Айрат Назипов