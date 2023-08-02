«Остались только стены»: многодетным погорельцам из Больших Ключей строят новый дом всем миром

Супруги с семерыми детьми потеряли единственное жилье в пожаре. Помощь пришла откуда не ждали

Фото: предоставлено realnoevremya.ru семьей Мардановых

В Зеленодольском районе в селе Большие Ключи произошел крупный пожар в доме, где проживала многодетная семья. К счастью, чета Мардановых и их семеро детей в это время были в гостях и не пострадали, но в огне они потеряли свое единственное жилье и все имущество. На беду погорельцев откликнулись соседи, друзья и многие незнакомые люди. Каждый помогает семье по мере сил и возможностей — кто одеждой и продуктами, средствами на жизнь, а кто-то — и со строительством нового жилья. Подробности — в материале «Реального времени».

«Я благодарна Всевышнему, что в этот день дети не остались дома»

Больше месяца Гулюса и Марсель Мардановы, а также их семеро детей вынуждены жить на съемной квартире. Семья осталась без крова после большого пожара, который произошел в Больших Ключах 24 июня.



— В тот день мы всей семьей вышли из дома, чтобы пойти в гости к тете, и буквально через 20 минут нам позвонили и сказали, что наш дом горит. Мы сразу побежали обратно. Когда добрались, увидели, что соседи уже начали тушить пожар, мы присоединились. Пожарные ехали примерно минут 20. Дом почти полностью выгорел, остались только стены. Нам, к счастью, удалось спасти свои документы. Они были в комнате, которая к приезду пожарных еще не так сильно горела. Разбили окно, залили огонь и смогли вытащить документы. В комнату полез друг мужа. Я благодарна Всевышнему, что в этот день дети не остались дома одни, как это обычно бывало, так как мы с мужем оба работали, — вспоминает Гулюса.

«Дом почти полностью выгорел, остались только стены», рассказала Гулюса. предоставлено realnoevremya.ru семьей Мардановых

Причиной пожара назвали короткое замыкание в проводке. Семья заехала в этот дом в 2012 году. Деревянная часть строения, по словам жильцов, была очень старая, а пристрой соорудили примерно в 1996 году.

В день пожара семью приютила тетя мужа из деревни Большие Кургузи, где они прожили неделю. Затем нашли квартиру, которую и начали снимать.



Причиной пожара назвали короткое замыкание в проводке. предоставлено realnoevremya.ru семьей Мардановых

«Нам многие помогают»

Сельсовет предложил семье Мардановых бесплатный вариант жилья. Но в Больших Ключах нашлась только однокомнатная квартира, в которую попросту не могли уместиться девять человек. Администрация Зеленодольского района тоже предложила квартиру, но семья посчитала, что она находится слишком далеко, в самом Зеленодольске, и трудно будет до нее добираться. Поэтому погорельцы остановились на съемной квартире в Больших Ключах, аренда которой обходится им в 8 тысяч рублей в месяц.



Погорельцам помогают и все село, и район. Кто-то предлагал вещи, ведь у семьи сгорело все имущество, кто-то — еду. «Одежды у нас уже достаточно. Ее приносили жители нашей и соседних деревень и родственники. С продуктами тоже помогают близкие», — рассказали Мардановы. Помощь поступает и сегодня.

— Сейчас мы живем на зарплату мужа — он работает разнорабочим в Больших Ключах, и на детские пособия. Нам многие помогают. Мы открыли специальный счет, куда пришла приличная сумма от неравнодушных людей — 731 тысяча рублей. Всем выражаем огромную благодарность. Кроме того, завод Серго дал нам холодильник и морозильник. Местный сельсовет смог выделить 10 тысяч рублей материальной помощи. Администрация Зеленодольского района обещает выделить 50 тысяч, пока деньги нам не поступали, оформляются документы, — говорит Гулюса.

«Нам многие помогают. Всем выражаем огромную благодарность», — говорят Мардановы. предоставлено realnoevremya.ru семьей Мардановых

— Материальная поддержка была направлена из резервного фонда, квартира была предложена (но они сняли другую), глава района лично встретился с семьей. После публикации в соцсетях активно подключились руководители организаций, депутаты, неравнодушные жители. В целом ситуация на контроле, по всем поступающим вопросам по поддержке семьи также будут приняты решения, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе администрации Зеленодольского района.

«Материальная поддержка была направлена, глава района лично встретился с семьей», — сообщили в пресс-службе Зеленодольского района. скриншот realnoevremya.ru с сайта google.com/maps

В новый дом к осени

Жить в арендуемой квартире, судя по всему, Мардановым остается недолго. Нашлись благотворители, которые решили помочь погорельцем и с квартирным вопросом. «Самое большое счастье — что нам начали строить новый дом», призналась Гулюса.

К строительству нового жилья для многодетной семьи уже приступили — его возводят на месте старого дома. Помочь взялся татарстанский предприниматель Ильяс Гимадов, он объявил сбор средств у себя в социальных сетях. На сегодня собрано около 1 млн рублей. Всего для строительства и отделки дома по расчетам потребуется 4—5 млн. Стройка уже идет, за первую неделю рабочие восстановили цокольную кладку, укрепили старый фундамент, завезли стройматериалы и арматуру, провели армирование и залили полы.



— Сначала мы думали частично сохранить старый дом, но после поняли, что это нецелесообразно как с экономической точки зрения, так и с эстетической. Кроме того, это бы негативно сказалось на качестве постройки. В итоге решили все полностью снести: и стены, и стропила, и кровлю, — рассказал изданию бизнесмен.

«Сначала думали частично сохранить старый дом, но поняли, что это нецелесообразно», говорит бизнесмен. предоставлено realnoevremya.ru семьей Мардановых

Было принято решение построить каркасный дом. Его возведут под крышу до осени, дальше останется только внутренняя отделка. Дом будет одноэтажным 9,5 на 12 метров общей площадью чуть больше 100 кв. м. Снаружи будет обшит сайдингом. Кровля двускатная, из металла. Почему решили строить по каркасной технологии, а не из кирпича? Как говорят строители, иначе было нельзя:

— Сейчас самый разгар строительного сезона, когда все каменщики заняты, также трудно найти кирпич по приемлемой цене. Сейчас у нас есть возможность приобрести пиломатериалы по хорошей цене. Мы заказали их как раз на те деньги, которые собрали неравнодушные люди за три недели. Считаем, что в данный момент и на имеющемся фундаменте более рационально строить каркасный дом. Мы частично сохранили старый фундамент, а на него ставить кирпичные стены нельзя, он может треснуть. Этот фактор тоже повлиял. Новый фундамент под кирпичный дом был бы намного дороже, создается он дольше (ему надо отстаиваться). Исходим из реальных условий. Для нас главное — быстро создать комфортные условия для детей.

Возводить новый дом для многодетной семьи погорельцев также помогают участники татарстанского клуба благотворителей «Меценаты». Они известны как организаторы пунктов бесплатного питания для нуждающихся по всей республике под эгидой проекта «Приют человека». «Партнеры и друзья нас очень поддержали. Одни бесплатно изготовят межкомнатные двери, другие — входную дверь, третьи обещали дать материал для покрытия полов. Четвертые помогут с натяжными потолками», — рассказал Гимадов.

Семья Мардановых по-прежнему нуждается в помощи неравнодушных жителей района и республики — лето заканчивается, детей нужно собрать к школе. Кроме того, продолжается сбор средств, чтобы помочь погорельцам быстрее обзавестись собственным жильем.