В Татарстане из-за непогоды ограничили движение по трассе М-5

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Бугульминском и Бавлинском районе Татарстана из-за плохой погоды ввели ограничение движения транспорта по трассе М-5 «Урал». Оно будет действовать «до наступления благоприятных погодных условий», сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Ограничение введено 20 декабря с 9 часов утра для грузовиков, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси. В Бавлинском районе оно действует на участке 1256—1281 км, в Бугульминском — на 1239—1245 км, 1251—1256 км.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане до конца этой недели ожидаются метели, сильный снег и ветер, снежные заносы на дорогах. Температуры воздуха могут достигать +4 градусов.

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Татьяна Демина