«Мы открыты к общению»: администрация Советского района Казани надавала многодетным обещаний

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Владиславом Буяновым

«Ведутся работы по проектированию дорог»

Мэрия Казани ответила на претензии жителей многодетного поселка «Семейный», которые пожаловались на то, что у них нет полноценной инфраструктуры. В администрации города «Реальному времени» заявили о готовности решить часть проблем.

Как говорил житель жилмассива «Семейный» Владислав Буянов, в прошлом году городские власти обещали отсыпать многодетным дорогу. Однако же этого так и не произошло, по словам мужчины, представители администрации сослались на отсутствие денег.

— Все поступающие обращения фиксируются в системе, сегодня мы отсмотрели все заявления. К сожалению, жители не обращались с таким запросом через официальные обращения, ни в рамках личных приемов у главы Советского района Романа Фасхутдинова, его заместителей или начальника отдела, но мы всегда готовы помогать в подобных вопросах. Именно так, например, было сделано ранее в жилмассиве Чернопенье, когда жителям провели грейдирование и засыпку асфальтным боем, как временную меру до возможности проведения ремонта участка. Мы открыты к общению и всем предложениям. Обязательно рассмотрим этот вопрос и примем необходимые меры, — ответили в администрации Советского района.

предоставлено realnoevremya.ru Владиславом Буяновым

Также там подтвердили, что поселок «Семейный» все еще не состоит на балансе. Но когда жилмассив будет полностью обслуживаться Советским районом, нам не уточнили.

— В настоящее время все еще ведется строительство поселка, дороги, которыми уже пользуются жители, к сожалению, включить в содержание на текущий год не получится, так как контракт уже заключен в 2022 году. Сейчас по улицам, на которых уже есть жилые дома, проводится уборка. До нового года также периодически будет осуществляться уборка (фото прикрепляем ниже), а с 1 января 2024 года мы планируем осуществлять содержание этих улиц в рамках нового контракта с подрядной организацией. Также хотим сообщить, что в настоящее время ведутся работы по проектированию дорог жилого массива, — говорится в сообщении.

«Это голое поле»

Напомним, многодетный отец Владислав Буянов получил землю в поселке «Семейный» еще в 2016 году. В очереди на его приобретение он стоял с 2012 года. Как рассказал местный житель, за все это время жилмассив так и не смог обзавестись полноценной инфраструктурой. У многодетных нет дорог, газа, света и электричества. Даже уборку снега им приходится проводить за свой счет.

— Зимой мы столкнулись с проблемой уборки снега. Мы и так уже сделали дороги за свой счет и больше ничего не просим, но снег-то уж можно убрать. А нам в мэрии отвечают, что нас нет на балансе. Делать нам это тоже приходится за свои деньги, каждая чистка обходится в 12—15 тысяч рублей. Скидывается на это около 15 человек, — объяснил он



предоставлено realnoevremya.ru Владиславом Буяновым

Жители негодуют от того, что сам поселок, его улицы и дороги есть на картах, а на балансе его нигде нет. Год назад многодетные семьи решили установить у себя на въезде шлагбаум, чтобы на их территорию не заезжали посторонние, но их обязали его убрать, так как якобы они ограничили проезд по общедоступным улицам.

— Улиц как таковых здесь нет, ведь это голое поле. Все улицы мы сделали своими силами, складывались своими деньгами, сейчас там худо-бедно можно проехать на машине. А закрылись мы потому, что в поселок приезжали чужие люди, жители даже сталкивались с воровством, — посетовал Владислав Буянов.



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Александр Зарипов