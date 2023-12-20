После статьи «Реального времени» мэрия Казани убрала снег в поселке для многодетных семей

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Владиславом Буяновым

Мэрия Казани очистила заснеженные улицы поселка для многодетных семей после публикации статьи «Реального времени». Об этом рассказал житель жилмассива «Семейный» Владислав Буянов.

— Не поверите, снег почистили. Трактор заказывали не мы. Сами очень сильно удивились, — поделился мужчина.

Как рассказал Буянов, уборка снега проходила в районе восьми часов вечера. На территории поселка работала техника, отправленная туда администрацией Советского района.

предоставлено realnoevremya.ru Владиславом Буяновым

Напомним, многодетный поселок «Семейный» получил свое название в 2021 году. Землю же там начали раздавать еще в 2016 году. Жители этого жилмассива столкнулись с полным отсутствием инфраструктуры в нем. Владислав Буянов рассказал, что у них нет хороших дорог, газа, освещения и воды.

Кроме этого, многодетные семьи вынуждены оплачивать себе сами и уборку снега. В мэрии им ответили, что поселка нет на балансе, а значит, и очистить улицы пока никто не может. Как многодетные семьи решают свои проблемы и какие ответы получают от мэрии города читайте — в интервью «Реального времени».



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Александр Зарипов