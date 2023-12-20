Рината Ханбикова подозревают в афере на четверть миллиарда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Задержание экс-главы совета директоров АО «Аммоний» Рината Ханбикова связано с историей продажи удобрений с «Аммония» и «Менделеевсказота» через фирму «ТТТ» в 2013—2018 годах. В СК и ФСБ схема реализации считают преступной, оценивая ущерб двух заводов в 246 млн рублей с лишним, — сообщают источники «Реального времени».



По версии силовиков, два татарстанских завода поставляли компании «ТТТ» аммиачную селитру и другие удобрения по заниженной цене, а та продавала ее уже по рыночной, но прибылью с заводами-производителями не делилась. Следователи полагают, что данная прибыль по договорам займа могла перенаправляться Ханбикову и аффилированным с ним лицам.

Уголовное дело возбуждено 19 декабря. Кроме Ханбикова в причастности к мошенничеству подозревают еще четверых. Подробности — в материале «Реального времени».