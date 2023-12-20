По Казани в январские каникулы будет путешествовать «дракон»

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В новогодние каникулы — с 2 по 5 января — по общественным пространствам Казани будет перемещаться символ 2024 года — дракон. Поймавших его ждет приз, сообщил на брифинге в кабмине начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

— Особая история: следующий год — год дракона. У нас по Казани будет перемещаться дракон. Поймайте его — и получите приз. Он будет перемещаться в общественных местах, — рассказал он.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, новогодние мероприятия в Казани стартовали на этой неделе — запланировано 180 событий на открытом воздухе. В субботу, 23 декабря, откроют главную елку столицы Татарстана.



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Татьяна Демина