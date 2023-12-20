В Казани в новогоднюю ночь могут ограничить движение по улице Сибгата Хакима

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Казани в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января — рядом с Центром семьи «Казан», где находится главная елка, могут ограничить движение по улице Сибгата Хакима. Об этом на брифинге в кабмине предупредил начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

— Возможно ограничение дорожного движения на улице Сибгата Хакима в случае большого скопления гостей праздника, возможны такие ограничения и регулирование дорожного движения возле крупных елочных городков, — уточнил он.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, новогодние мероприятия в Казани стартовали на этой неделе — запланировано 180 событий на открытом воздухе. В субботу, 23 декабря, откроют главную елку столицы Татарстана.

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Татьяна Демина