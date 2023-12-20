В новогодние каникулы в каждом районе Татарстана проведут как минимум 10 спортивных мероприятий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В новогодние каникулы в каждом муниципальном образовании Татарстана проведут не менее 10 спортивных мероприятий. Об этом на брифинге в кабмине рассказал министр спорта республики Владимир Леонов.

— С 1 по 8 января мы традиционно в стране проводим декаду спорта и здоровья, — напомнил он.

По его словам, в январские каникулы в районах Татарстана проведут спортивные мероприятия среди людей пенсионного возраста. Также все жители смогут принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам и так далее.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, новогодние каникулы продлятся до 9 января 2024 года. В Казани на этой неделе начались праздничные мероприятий. В субботу, 23 декабря, откроют главную елку столицы Татарстана.

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Татьяна Демина