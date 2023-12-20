В новогодние каникулы в каждом районе Татарстана проведут как минимум 10 спортивных мероприятий
В новогодние каникулы в каждом муниципальном образовании Татарстана проведут не менее 10 спортивных мероприятий. Об этом на брифинге в кабмине рассказал министр спорта республики Владимир Леонов.
— С 1 по 8 января мы традиционно в стране проводим декаду спорта и здоровья, — напомнил он.
По его словам, в январские каникулы в районах Татарстана проведут спортивные мероприятия среди людей пенсионного возраста. Также все жители смогут принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам и так далее.
Напомним, новогодние каникулы продлятся до 9 января 2024 года. В Казани на этой неделе начались праздничные мероприятий. В субботу, 23 декабря, откроют главную елку столицы Татарстана.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым